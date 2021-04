De verkoop van gebruikte caravans en campers door de vakhandel is in de eerste maanden van dit jaar door het dak gegaan. Er werden ruim 3.100 tweedehands caravans en 3.800 kampeerauto's aan de man gebracht. Niet eerder waren dat er zoveel in deze tijd van het jaar, meldt de BOVAG donderdag.

"Het lijkt erop dat dit jaar voor het eerst meer gebruikte campers dan tweedehands caravans verkocht zullen worden", aldus de brancheorganisatie. Afgelopen jaar bleef de verkoop van gebruikte campers vijfhonderd stuks achter op de gebruikte caravans. BOVAG kijkt naar de cijfers van de professionele verkopers, niet de particulieren.

Ondanks een slechte start van het jaar als gevolg van de lockdown, maakten de verkopers in maart een inhaalslag. "De caravanbedrijven profiteerden van de maatregel om de showrooms weer op afspraak te mogen openen, die sinds begin maart van kracht is."

Caravanbedrijven verkochten in het eerste kwartaal van 2021 uiteindelijk 7 procent meer dan vorig jaar. "En het grootste aantal sinds 2008." Voor campers geldt dat er niet eerder zoveel van werden verkocht in de eerste maanden van het jaar.

De verkoop van nieuwe caravans blijft nog wel achter, stelt BOVAG, maar dat geldt niet voor de camper. Daarvan werden een kwart meer verkocht dan een jaar eerder. De brancheorganisatie wijst op de camper en caravan als coronaproof alternatief voor de vakantie. "Dat lijkt steeds meer Nederlanders te bekoren."