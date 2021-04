In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 6,7 procent minder hypotheken afgesloten voor de aankoop van een woning, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dit jaar ging het om circa 71.600 stuks, een jaar eerder waren dat er 76.700.

Over de hele linie bleef het aantal aanvragen ongeveer gelijk in het eerste kwartaal van dit jaar, ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. De afname bij de leningen voor het kopen van een huis werd goedgemaakt door het aantal aanvragen voor over- of bijsluiten.

Dat aantal nam juist toe, van bijna 62.000 in het eerste kwartaal van 2020 tot 68.000 dit jaar. Het aantal aanvragen liep gedurende het kwartaal steeds verder op. "In januari werden ruim 39.000 aanvragen gedaan, in februari 45.000 en in maart 55.000", aldus HDN.

Mogelijk komt dit doordat de rente in februari verder daalde. Dat er minder hypotheken voor de aankoop van een woning werden aangevraagd, schrijft HDN toe aan duurdere huizen en een beperkter aanbod. Vooral in het noorden en oosten van het land daalde het aantal aanvragen.

Noord-Holland was weliswaar de duurste provincie van Nederland om een huis te kopen, maar daar was nog wel sprake van een toename, met 0,6 procent.