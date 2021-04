Nederlandse consumenten hebben in de week voor Pasen bijna net zoveel uitgegeven als in de week voor de kerstdagen. In totaal rekenden we voor 947 miljoen euro aan boodschappen af bij de kassa, waarmee er een nieuw paasrecord werd bereikt, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Voor de kerstdagen kochten we voor ruim 1 miljard euro aan boodschappen.

Vorig jaar werd er in de week voor Pasen met 915 miljoen euro iets minder geld uitgegeven. Ook toen waren de coronamaatregelen al van kracht en konden mensen met Pasen niet naar het terras of naar restaurants. Dat er dit jaar alsnog een record werd bereikt, noemt de marktonderzoeker opvallend, omdat mensen dit jaar veel eten konden afhalen bij cafés en restaurants.

Nielsen vermoedt dat consumenten de komende tijd veel geld zullen blijven uitgeven bij supermarkten. Zolang de horeca gesloten blijft, zal de omzet van de supermarkten blijven groeien, zegt het onderzoeksbureau.