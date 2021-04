Mensen met een hoger inkomen en bedrijven die profiteren van de coronacrisis moeten tijdelijk meer belastingen betalen, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn tweejaarlijkse fiscale monitor. Alleen zo zullen overheden de kosten die gepaard gaan met de coronapandemie kunnen blijven betalen, klinkt het.

De vele steunmaatregelen als gevolg van de coronapandemie hebben een gat geslagen in begrotingen van landen wereldwijd. Het totale begrotingstekort steeg over 2020 in ontwikkelde landen naar 11,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de graadmeter van de economie in een land. De overheidsschuld kwam wereldwijd op 97,3 procent van het bbp terecht, volgens het IMF.

Nederland had het afgelopen jaar een begrotingstekort van 4,3 procent van het bbp en een schuld van 54,5 procent. Het is overigens de eerste keer in vijf jaar dat onze begroting in het rood staat.

IMF wil bijdrage van hoge inkomens en bedrijven

Om die tekorten op te vangen stelt het IMF dus voor dat mensen met een hoger inkomen zwaarder belast worden. "Beleidsmakers kunnen een tijdelijke COVID-19-bijdrage overwegen voor hogere inkomens of grote vermogens", staat in het rapport.

Daarnaast denkt de instelling aan een belasting op zogenoemde overwinst bij bedrijven, het gedeelte van de winst dat overblijft na belastingen en de uitkering van het dividend. Daardoor zullen bedrijven die profiteren van de crisis, zoals techbedrijven of vaccinmakers, zeker hun bijdrage leveren, klinkt het.

Het IMF wijst er tot slot op dat de coronacrisis de ongelijkheid sterk heeft doen toenemen. Volgens het rapport is het verschil tussen inkomen en vermogen het op een na grootste in Nederland. Ons land moet alleen de Verenigde Staten laten voorgaan.