ARTIS mocht niet zomaar de arbeidsvoorwaarden van 23 medewerkers verslechteren, ook al heeft de dierentuin last van de coronacrisis. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die vakbond FNV heeft aangespannen.

De 23 medewerkers waren via de gemeente Amsterdam bij ARTIS in dienst. Daardoor konden ze aanspraak maken op oude rechten uit de cao voor ambtenaren. Die rechten waren iets beter dan die van de rest van het personeel van ARTIS, dat al sinds 2013 niet meer deelneemt aan een cao.

Afgelopen januari besloot de dierentuin eenzijdig deze groep werknemers de oude rechten af te nemen. ARTIS vond dat nodig, omdat de zoo er vanwege de coronacrisis financieel slecht voor staat. Maar volgens de FNV "misbruikte de dierentuin de coronapandemie om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verslechteren".

De rechter geeft FNV daarin gelijk. "Zo vond de rechter het bijzonder dat je als bedrijf zegt acute geldnood te hebben, die je dan oplost met een maatregel die pas na een aantal jaren geld oplevert", zegt Marjolein Dubbelaar van FNV. ARTIS moet de medewerkers hun oorspronkelijke loon blijven betalen en moet het achterstallige loon overmaken.

ARTIS wil met betreffende medewerkers in gesprek

ARTIS zegt de uitspraak van de rechter te accepteren. Ook wil de dierentuin met de betreffende medewerkers in gesprek "over de manier waarop recht wordt gedaan aan zowel het vonnis als aan de continuïteit van ARTIS op basis van openheid en solidariteit met de overige ruim 150 medewerkers".

ARTIS verwacht als gevolg van de coronacrisis tot en met 2023 een tekort van 21 miljoen euro.