Bijna de helft van alle mondkapjes wordt gekocht door zestigplussers. Het gaat om wegwerpexemplaren die bij de supermarkt, drogisterij of online worden verkocht. Dat blijkt uit gegevens die marktonderzoeker GfK voor NU.nl op een rij zette.

GfK keek naar de periode tussen 20 april vorig jaar en 31 januari van dit jaar. In die periode wisselden de adviezen over nut en noodzaak van een mondkapje nog wel eens. "Het is aannemelijk dat de momenten van aankoop samenvallen met het ingaan van de adviezen of plichten", zegt Norman Buysse van GfK.

Per keer dat mondkapjes werden gekocht, werd daar gemiddeld 8,25 euro aan uitgegeven. "Dat is een relatief hoog bedrag", aldus Buysse. GfK verzamelt kassagegevens van onder andere de boodschappen in de supermarkt en in de drogist. "Dan is meer dan 8 euro voor één product veel."

De marktonderzoeker kan niet in de verzamelde data zien of het gaat om verpakkingen van twintig of vijftig stuks bijvoorbeeld. Dat zijn de meest courante doosjes. Wat vooral opvalt, is het hoge aandeel dat zestigplussers hebben in het totaal van de gekochte mondkapjes, met 48,5 procent.

Gezinnen kopen minder, maar kinderen hoeven dan ook niet

"Mogelijk komt dat doordat zij meer risico lopen of dat deze groep de wegwerpmaskers gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Eenmalig gebruik." In de 'normale' aankopen bij supermarkt en drogisterij is dezelfde leeftijdsgroep goed voor nog geen derde (31,3 procent) van de aankopen.

Mensen van onder de veertig jaar behoren zeker niet tot de groepen die veel van deze mondkapjes kopen. "Jongeren kopen nog geen 10 procent van de mondkapjes", ziet Buysse. Gezinnen zijn goed voor een kwart. "Daarbij speelt mee dat kinderen geen mondmasker hoeven te dragen."

De marktonderzoeker denkt dat jongeren ook vaker geneigd zijn dan ouderen om zelf een (wasbaar) mondkapje te maken, of zo'n exemplaar te kopen.

Van dringend advies naar brede plicht

In Nederland werd het nut van mondkapjes in het begin van de coronacrisis in twijfel getrokken. Op 1 juni werd dit wel verplicht in het openbaar vervoer. In de zomer volgde een kortstondige test in Amsterdam en Rotterdam. Daarop volgde een dringend advies voor publieke binnenruimtes zoals winkels en restaurants en bij de kapper bijvoorbeeld.

Sinds 1 december geldt de bredere mondkapjesplicht voor iedereen van dertien jaar en ouder, inclusief het onderwijs met uitzondering van de basisschool.