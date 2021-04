Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft een belang van 50 procent gekocht in het windmolenpark Borssele 1 & 2 dat voor de kust van Zeeland ligt. Het is voor het eerst dat het fonds direct in een project rondom duurzame energie investeert. Het belang werd voor een bedrag van bijna 1,4 miljard euro overgenomen van het Deense energieconcern Ørsted.

Het park telt 94 windmolens en heeft een productiecapaciteit van 752 megawatt. Dat is genoeg om jaarlijks circa een miljoen Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Vorig jaar gingen al geruchten dat Ørsted een belang in het windpark wilde verkopen. Het Deense bedrijf is de ontwikkelaar van Borssele 1 & 2, het op een na grootste offshorewindpark ter wereld op ongeveer 23 kilometer van de Zeeuwse kust. De bouw werd vorig jaar afgerond.

De Noren willen nog meer directe investeringen in schone energiebronnen gaan doen. In totaal heeft het fonds zo'n 10 miljard euro beschikbaar om tussen 2020 en 2022 in duurzame projecten te investeren.

Noorwegen is de grootste olieproducent van West-Europa en krijgt al jaren veel geld binnen door olie- en gaswinning in de Noordzee. Met die opbrengsten is het land gaan beleggen. Het fonds, dat wordt beheerd door de Noorse centrale bank om de inkomsten uit de olie- en gasindustrie voor toekomstige generaties te bewaren, is met een beheerd vermogen van bijna 1.100 miljard euro het grootste staatsfonds ter wereld.