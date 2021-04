De Nederlandsche Bank (DNB) moet binnen zes weken onderbouwen waarom cryptobedrijf Bitonic bij elke transactie de identiteit van zijn klanten moet controleren, heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam woensdag in een kort geding besloten. Bitonic wilde dat die registratie-eis per direct geschorst zou worden, maar de rechter vindt dat een te zwaar middel.

Bitonic had zich bij DNB aangemeld voor registratie, wat sinds mei vorig jaar verplicht is. Daarbij stelde DNB als eis dat Bitonic bij elke transactie weet wie de partijen zijn, om zo witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Veel zogeheten bitcoinwallets - methodes om bitcoins online of offline op te slaan - geven bij iedere transactie een ander adres door. Daardoor moeten klanten van Bitonic nu telkens aantonen dat die wallet van hen is, bijvoorbeeld door via een videoverbinding te laten zien dat ze inloggen. Het cryptobedrijf meende dat die eisen van de centrale bank in strijd zijn met de privacyregels.

DNB zegt dat die controles voortkomen uit de wet en geen onderdeel zijn van het besluit om de registratie van Bitonic al dan niet te accepteren. De rechter is het met Bitonic eens en zegt dat die eis wél onderdeel van het registratiebesluit is. Daarom moet de centrale bank dat ook voldoende onderbouwen. Daarbij verwacht de rechter dat DNB met Bitonic in gesprek gaat over de manier waarop ze haar klanten controleert.

Bitonic wilde dat de eis werd opgeschort tot een bodemprocedure over de zaak was afgerond. Het cryptobedrijf zegt dat de te strenge regels het bedrijf op kosten jagen. Bovendien lopen klanten weg omdat ze zich niet prettig voelen bij de regels. Daardoor dreigt volgens Bitonic een faillissement.