Nederland telde begin deze maand 2.109.363 bedrijven. Nooit eerder waren er zo veel bedrijven in ons land, blijkt woensdag uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK). Aan het begin van dit jaar waren er nog 2.078.716 bedrijven. Dat er in vergelijking met vorig jaar meer bedrijven zijn, komt vooral door het grote aantal starters en het relatief kleine aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2021.

In de eerste drie maanden van dit jaar besloten 68.847 mensen om een onderneming te starten. Dat waren er fors meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Er kwamen vooral veel webshops bij, terwijl er ook in de logistiek veel starters waren.

Daar stonden in het eerste kwartaal van dit jaar 38.440 bedrijven tegenover die hebben besloten om niet verder te gaan, ongeveer evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral veel winkels, groothandels en horecabedrijven stopten.

Daarnaast waren er 397 faillissementen in het eerste kwartaal. Opvallend is dat het aantal failliete bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 bijna is gehalveerd ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Een oorzaak van die daling wijst de KVK niet aan.

Wel is al langer bekend dat het aantal bedrijven dat sinds de uitbraak van de coronacrisis op de fles gaat kleiner is dan in de jaren daarvoor. Dit komt door onder meer het uitgebreide coronasteunpakket van de overheid.

Ook bleek uit eerdere cijfers dat vorig jaar een recordaantal bedrijven besloot om ermee te stoppen. Mogelijk hoopte een deel van die bedrijven zo een faillissement te voorkomen.