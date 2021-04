Het eerste schip dat na de blokkade van het Suezkanaal in Rotterdam aankomt, mag pas na een paar uur wachten de haven in. Dat heeft te maken met de harde wind, zegt een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam dinsdag.

"Het is een schip van 400 meter lang, dan heb je te maken met windrestricties", aldus de woordvoerder. Als het behoorlijk waait, pakken schepen met een dergelijke lengte te veel wind om het veilig binnen te kunnen loodsen.

Naar verwachting kan het schip, de MSC Rifaya, in de loop van de nacht na een paar uur wachten wel naar binnen en gelost worden. "Er zijn nu nog vier andere schepen op de route tussen Spanje en Rotterdam die vertraagd zijn als gevolg van de stremming in het Suezkanaal", voegt de woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam eraan toe.

Op 23 maart liep de Ever Given, een schip van de Taiwanese rederij Evergreen, vast in het Suezkanaal, waardoor de scheepvaart gestremd werd. Met behulp van de slepers van Boskalis werd het schip ruim een week later vlot getrokken. Wel was inmiddels een file van een paar honderd schepen ontstaan. Zo'n zestig daarvan waren onderweg naar Rotterdam.

Het gaat om 56 containerschepen, 3 tankers en een schip dat wordt gebruikt voor het vervoer van auto's. Havenbedrijf Rotterdam heeft met alle partijen in de logistieke keten afspraken gemaakt om de extra toestroom aan schepen zo soepel mogelijk te verwerken.