Veel miljardairs lijken immuun voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Momenteel zijn er 2.755 mensen met meer dan 1 miljard dollar (ruim 850 miljoen euro) aan vermogen. Dat zijn er 660 meer dan een jaar geleden. Bovendien zag 86 procent van hen het vermogen in het afgelopen jaar toenemen. Dat blijkt uit de jaarlijkse miljardairslijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Het gezamenlijke vermogen van al die miljardairs bedraagt 13,1 biljoen dollar. Dat is 64 procent meer dan de 8 biljoen dollar van een jaar geleden.

In die periode kwamen er veel miljardairs bij en zagen bestaande miljardairs hun vermogen groeien. Stijgende aandelenkoersen hadden daarin een belangrijke rol.

Zo groeide het vermogen van de nummer een, Amazon-topman Jeff Bezos, met 64 miljard dollar naar 177 miljard dollar doordat de aandelenkoers van zijn bedrijf flink omhoogging.

Nummer twee Elon Musk maakt het helemaal bont. Hij kon profiteren van een explosieve stijging van de aandelenkoers van Tesla. Musk heeft nu 151 miljard dollar aan vermogen, waar dat vorig jaar nog 24,6 miljard dollar was. Zijn vermogen is dus in een jaar verzesvoudigd.

Rijkste Europeaan staat op de derde plek

Op plek drie staat de rijkste Europeaan: LVMH-topman Bernard Arnault, het luxeconcern achter onder meer Louis Vuitton-tassen. Hij heeft een vermogen van 150 miljard dollar. Dat komt neer op bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ook hij profiteerde van een gestegen aandelenkoers.

De top vijf bestaat verder uit Microsoft-oprichter Bill Gates en Facebook-topman Mark Zuckerberg. Superbelegger Warren Buffett staat voor het eerst sinds 1993 niet in de top vijf. Met een vermogen van 96 miljard dollar is hij wel de op vijf na rijkste persoon op aarde.

Van de 660 miljardairs die er in het afgelopen jaar bij kwamen, hebben 493 nog niet eerder op de lijst gestaan. Dit betekent dat er grofweg elke achttien uur een nieuwe miljardair bij kwam. Van hen zijn 210 afkomstig uit China en Hongkong en 98 uit de Verenigde Staten.

Alle Nederlandse miljardairs zagen hun vermogen groeien

Ook staan er elf Nederlanders op de lijst. Met een vermogen van 6 miljard dollar is Randstad-oprichter Frits Goldschmeding de rijkste Nederlander op de lijst. Ook onder anderen Joop van den Ende, John de Mol en Jitse Groen staan op de lijst. Alle Nederlandse miljardairs zagen hun vermogen in het voorbije jaar groeien.

Gek genoeg is Charlene de Carvalho-Heineken niet als Nederlandse, maar als Britse opgenomen in de lijst van Forbes. Ze staat met een vermogen van 16,7 miljard dollar op de 116e plaats.

De families Fentener van Vlissingen en Brenninkmeijer zijn niet terug te vinden op de lijst.