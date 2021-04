Het energieverbruik in Nederland is in 2020 voor het eerst in achttien jaar weer onder de 3.000 petajoule uitgekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van nieuwe cijfers. Volgens het statistiekbureau is de daling van het energieverbruik vooral terug te voeren op het gegeven dat er vanwege de coronacrisis vorig jaar fors minder getankt is.

Het energieverbruik per energiedrager, denk daarbij aan aardgas en aardoliegrondstoffen en -producten, liet in 2020 een dalende lijn zien. Het Nederlandse energieverbruik lag daarmee 3 procent lager dan in 2019.

Vooral het verbruik van brandstoffen trok het totale verbruik omlaag. Zo werd er vorig jaar 44 procent minder vliegtuigkerosine getankt, terwijl de verkoop van benzine en diesel met respectievelijk 14 en 12 procent omlaagging.

Een woordvoerder zegt dat het energieverbruik niet alleen door de coronacrisis is gedaald, maar voor een belangrijk deel ook terug te voeren is op een efficiëntere economie. "Qua energieverbruik zitten we op het niveau van begin jaren negentig, terwijl de economie nu fors groter is."

Zo daalde het verbruik van kolen voor elektriciteitsproductie in 2020 met 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. In december 2019 werd de Hemwegcentrale gesloten, waarna begin vorig jaar de kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte geruime tijd stillag. Ook deze centrale zal de deuren sluiten, al is daarover nog geen definitief akkoord bereikt met de overheid.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en aardgas was daarentegen juist hoger.