Eneco zag vorig jaar duidelijk de gevolgen van de coronacrisis in het energiegebruik. Doordat veel mensen thuiswerkten, leverde het bedrijf minder stroom aan kantoren en aan ov-bedrijven, die minder treinen en trams hoefden in te zetten. Dat heeft Eneco dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Ook speelde mee dat 2020 het warmste jaar was dat ooit is gemeten.

Mede door het lagere energieverbruik daalde de omzet bij Eneco met ruim 4 procent naar 4,148 miljard euro. Desondanks wist het bedrijf de nettowinst op te schroeven, met 48 procent naar 118 miljoen euro. Dit kwam onder meer door een overname in Duitsland en doordat deelnemingen meer opleverden. Ook zijn enkele windmolenparken in gebruik genomen. Het aantal fte's groeide vorig jaar van 2.802 naar 2.849.

De directie besloot om alvast 10 miljoen euro opzij te zetten voor energierekeningen die zakelijke klanten waarschijnlijk niet meer kunnen betalen. Eneco verwacht namelijk dat in de loop van dit jaar het aantal faillissementen oploopt, zodra het kabinet het coronasteunpakket afbouwt. De energieleverancier voegt eraan toe dat het zelf van geen enkele steunregeling gebruik heeft gemaakt in 2020.

Tijdens de presentatie maakte topman As Tempelman bekend dat het bedrijf later dit jaar met "ambitieuze duurzame doelstellingen komt". Welke plannen Eneco precies heeft, wordt later pas naar buiten gebracht. Ook wil Tempelman dat overheden bedrijven meer stimuleren om te investeren in duurzame opwekking van energie.