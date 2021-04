Luchtvaartmaatschappij Air France krijgt een financiële injectie van 4 miljard euro. Daarover zijn het bedrijf, de Franse staat en de Europese Commissie (EC) het eens geworden, meldt Air France dinsdag in een persbericht (pdf). Het akkoord komt op een uitgelezen moment, omdat Air France-KLM afkoerst op een operationeel kwartaalverlies van naar verwachting 1,3 miljard euro.

De nieuwe injectie van 4 miljard bestaat uit 3 miljard aan leningen en een aandelenemissie van 1 miljard. Tijdens het paasweekend werd al duidelijk dat de partijen dicht bij een akkoord waren. Als onderdeel van de deal kwam Air France-KLM met voorlopige cijfers over het eerste kwartaal, die vanwege de aanhoudende coronacrisis dieprood zijn.

De financiële injectie komt boven op de 7 miljard euro steun die de Franse staat vorig jaar al verleende aan de noodlijdende vliegmaatschappij, tevens partner van KLM. Over extra steun voor de Nederlandse maatschappij wordt nog onderhandeld.

KLM zegt dinsdag in een reactie verheugd te zijn met de steun voor de partner. "Dit is een heel belangrijke stap voor de Air France-KLM Group en Air France. Dit zorgt voor verdere versteviging van de financiële basis van de groep. Dit is nodig gezien de enorme negatieve gevolgen van COVID-19 op de luchtvaart."

Gesprekken over steun aan KLM lopen nog

Ook de Nederlandse Staat is akkoord met de steun aan Air France. Nederland heeft 14 procent van de aandelen van Air France-KLM in handen. Een akkoord over extra steun aan KLM is er dus nog niet. Daarover worden nog gesprekken gevoerd.

KLM heeft aangegeven dat het, in tegenstelling tot zusterbedrijf Air France, op korte termijn geen "acute noodzaak" ziet om het eigen vermogen te versterken. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten nog niet opnieuw de portemonnee te trekken, meldt demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Het bedrijf zou in ruil voor extra waarschijnlijk kostbare start- en landingsrechten op Schiphol voor moeten inleveren. Dat offer wil KLM alleen brengen als het echt niet anders kan. Air France geeft als onderdeel van het akkoord 18 zogeheten 'slots' op de luchthaven Orly in Parijs op.

Air France-KLM zit op schuldenberg

Air France-KLM zit sinds de uitbraak van de coronacrisis diep in de problemen, doordat reizigersaantallen ongekend hard zijn gedaald terwijl de uitgaven gewoon doorliepen. De schuldenberg van het bedrijf is daardoor inmiddels opgelopen tot vele miljarden.

Hoewel Frankrijk en Nederland vorig jaar al steun boden van in totaal 10,4 miljard euro, waarvan 3,4 miljard van de Nederlandse Staat, was extra steun toch noodzakelijk.