Het zakelijke sociale medium LinkedIn stuurt deze week vrijwel alle medewerkers met vakantie. De bijna zestienduizend personeelsleden hoeven vanaf 5 april een week niet te werken, zonder dat ze dat vakantiedagen of loon kost. Hiermee wil het bedrijf voorkomen dat veel werknemers in een burn-out raken, zegt Chief People Officer Teuila Hanson van LinkedIn tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Sinds de start van de coronapandemie, iets meer dan een jaar geleden, is LinkedIn overgeschakeld naar massaal thuiswerken. Het bedrijf heeft in die tijd continu onderzoek gedaan naar het geestelijk welzijn van zijn personeel. Daaruit kwam naar voren dat veel werknemers het zwaar hebben en dat burn-outs op de loer liggen.

"We wilden zeker zijn dat we het personeel iets konden geven dat echt waardevol is. En wat op dit moment zeer waardevol is, is dat iedereen nu gezamenlijk weg kan lopen", legt Hanson uit.

Het overgrote deel van de 15.900 medewerkers in vaste dienst is daarom deze week vrij. Een klein deel blijft wel aan het werk en mag de vakantie op een later moment alsnog opnemen.

LinkedIn kiest er bewust voor om zoveel mogelijk medewerkers tegelijkertijd met vakantie te sturen, om te voorkomen dat het personeel continu e-mails en documenten ontvangt van collega's die wel aan het werk zijn. Ook besloot het bedrijf om onder meer burn-outtrainingen aan managers te geven en vergadervrije dagen in te plannen.