Het aantal ondernemers met geldzorgen dat hulp zoekt, neemt elke maand toe. Dat constateert de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een samenwerkingsverband van schuldhulpverleners, gemeenten en bedrijven.

De NSR begon in oktober 2020 met de website Geldfit Zakelijk, waar ondernemers een test kunnen ondergaan waaruit blijkt hoe ze er financieel voor staan. Zo'n twaalfduizend ondernemers hebben sindsdien deze test ingevuld. Meer dan de helft van hen heeft het volgens de schuldhulpverleners zo zwaar, dat ze er zelf niet meer uit komen.

"Ze trekken aan de bel en vragen daadwerkelijk om hulp", aldus de NSR, die de ondernemers doorverwijst naar schuldhulploketten van gemeenten, het hulpprogramma van de Kamer van Koophandel of speciale zzp-adviseurs. Ook bij het telefonisch loket voor hulp bij geldzorgen is het steeds drukker.

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven volledig of gedeeltelijk gesloten. Zo zijn cafés en restaurants al sinds medio oktober gesloten. Ook zijn veel winkels lange tijd dicht geweest en nu alleen beperkt open voor winkelen op afspraak. Sommige gedupeerde ondernemers komen extra in de problemen doordat ze niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van het kabinet, zoals loonsteun (NOW).