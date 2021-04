De VS wil zes landen importheffingen opleggen, omdat deze landen een zogenoemde digitaks hebben ingevoerd. Deze belasting treft vooral Amerikaanse techbedrijven, zoals Google en Facebook. Washington wil daarom producten uit onder meer het VK, Turkije, Italië en Spanje extra belasten, meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van documenten van de Amerikaanse regering.

De waarde van de heffingen die de VS wil invoeren, kan oplopen tot 1 miljard dollar (850 miljoen euro) per jaar. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de digitaks die de landen de voornamelijk Amerikaanse bedrijven opleggen.

Het gaat om heffingen op onder meer draaimolens en make-up uit het VK, kaviaar en handtassen uit Italië, tapijten uit Turkije en schoenen uit Spanje. Oostenrijk moet voor onder meer microscopen en telescopen invoerbelasting betalen. Tevens wil de VS heffingen op gouden juwelen uit India invoeren. De tarieven kunnen oplopen tot 25 procent. Plannen voor heffingen op Nederlandse goederen zijn er niet.

De invoering van een digitaks is al langer onderwerp van discussie. Momenteel zoeken de VS en Europa naar een oplossing onder de paraplu van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Amerikaanse regering zegt te willen meewerken aan een oplossing, maar alle opties open te houden.