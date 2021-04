Er is een eind gekomen aan de enorme file van 422 schepen in het Suezkanaal, nu de laatste gestrande vaartuigen het kanaal zijn doorgevaren. Dat meldt de Suezkanaal Autoriteit (SCA). Zaterdag maakten de laatste 61 gestrande schepen die nog in de rij lagen gebruik van het kanaal in Egypte.

Het scheepsverkeer door het Suezkanaal kwam op 23 maart stil te liggen doordat het 400 meter lange containerschip Ever Given aan de grond was gelopen en het kanaal blokkeerde. Het schip kon maandag worden losgetrokken en weggesleept. Kort daarop werd het kanaal weer opengesteld voor scheepvaart in beide richtingen.

Ruim 10 procent van de wereldhandel wordt vervoerd door het Suezkanaal, een cruciale route voor de handel tussen China en Europa. Normaal gesproken verwerkt de SCA ongeveer vijftig schepen per dag. De kanaalautoriteit moest dat aantal verhogen tot zo'n negentig schepen om zo de achterstanden die door de file waren ontstaan weg te werken, schrijft Bloomberg.

Dat er geen schepen meer in de rij liggen, betekent overigens niet dat alle problemen zijn verholpen. Volgens containervervoerder Maersk kan het weken tot maanden duren totdat de logistiek in de scheepvaart weer helemaal hersteld is. Onder meer Blokker en Zeeman lieten eerder weten rekening te houden met vertraagde goederen.

Vrijdagavond maakte SCA-voorzitter Osama Rabie bekend dat de kanaalautoriteit een onderzoek is gestart naar de oorzaak van het vastlopen van de Ever Given. Mogelijke oorzaken zijn tot dusver gezocht in de harde wind en in een menselijke fout. Rabie verwacht de resultaten van het onderzoek binnen een aantal dagen bekend te maken.

Eerder schatte de SCA de totale schade van de blokkade op minimaal 1 miljard dollar, omgerekend 850 miljoen euro. Het is nog niet bekend wie daarvoor moet opdraaien. Het afwikkelen van de schade kan jaren in beslag nemen, stelden advocaten eerder tegen NU.nl.