Het waren Nederlandse rozen die de Sint-Pietersbasiliek in Rome sierden toen paus Franciscus zijn pauselijke zegen Urbi et Orbi uitsprak. Door de lockdown in Italië was er voor het tweede jaar op rij geen grootse Nederlandse rozenpracht op het Sint-Pietersplein op Paaszondag, zoals dat vóór de coronacrisis jarenlang het geval was. Desondanks gingen er duizenden rozen richting Italië.

Waar traditioneel zo'n dertig ton aan bloemen en planten vanuit Nederland naar het Sint-Pietersplein in Rome wordt gestuurd voor de paasmis, werden de afgelopen tijd zo'n 7.500 rozen opgestuurd. Ruim duizend daarvan hadden als bestemming zorgcentra in de stad, de rest was voor de mis van paus Franciscus.

Bloemist Paul Deckers, sinds 2015 hoofdarrangeur van de Nederlandse bloemenhulde op het plein in Vaticaanstad, spreekt van een bescheiden bloemenversiering in de Sint-Pieter, "precies in de geest van waar we nu in zitten."

Vooral zogenoemde Avalanche-rozen in de kleuren roze en wit gingen naar Rome. Op verzoek van het Vaticaan werden op de valreep gele rozen aan toegevoegd van een nieuwe soort. Deze soort rozen met de naam Momentum moet officieel nog op de markt komen, maar voor de paasmis maakte Deckers graag een uitzondering. "Het Vaticaan is gek op gele en witte bloemen, omdat hun vlag wit met geel is."

Paus Franciscus zei in zijn traditionele paasboodschap dat de internationale gemeenschap coronavaccins met de armste landen moet delen. Verder prees de paus de zorg van het medisch personeel tijdens de coronacrisis en toonde hij sympathie voor jongeren die niet naar school kunnen en hun leeftijdsgenoten niet kunnen zien.