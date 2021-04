De Europese Commissie (EC) heeft de Franse overheid definitief goedkeuring gegeven om de nationale luchtvaartmaatschappij Air France van extra financiële steun te voorzien. Dat maakte de Franse minister van Financiën zondag bekend.

Alhoewel minister Bruno Le Maire verder niet ingaat op waar het steunpakket uit bestaat, meldt persbureau Reuters dat het pakket een waarde heeft van zo'n 3 miljard euro. De extra staatssteun moet de schuldenlast van het bedrijf verlichten.

Als tegenprestatie voor de hulp zou Brussel eisen dat Air France een deel van de zogeheten slots, oftewel felbegeerde start- en landingsrechten op luchthavens, opgeeft op de luchthaven Orly in Parijs. Zo'n eis is niet nieuw. Zo moest het Duitse Lufthansa vorig jaar hetzelfde doen in ruil voor miljardensteun van de Duitse overheid. Het bedrijf gaf toen 24 slots op de luchthavens van München en Frankfurt op.

Het is nog niet bekend of moederbedrijf Air France-KLM akkoord gaat met de eis van de EC. Het bestuur van de luchtvaartcombinatie komt volgens de Franse minister maandag bijeen om het steunpakket te bespreken en goed te keuren. Volgens Le Maire is het bedrijf bereid slots op te geven in ruil voor steun, maar niet de eveneens 24 die aanvankelijk door Brussel werden geëist.

De schuld van Air France-KLM is met zo'n 5 miljard euro opgelopen tot 11 miljard euro. Frankrijk en Nederland, die beide een belang van zo'n 14 procent in de luchtvaartcombinatie hebben, schoten de maatschappijen eerder al te hulp met 10,4 miljard euro aan leningen en kredietgarantie. Daarvan kwam 3,4 miljard euro vanuit de Nederlandse overheid.

De nationale luchtvaartmaatschappijen worden gezien als strategisch belangrijke bedrijven voor de Nederlandse en Franse economie. Nederland liet eerder weten nog in gesprek te zijn met Brussel over de voorwaarden waaronder KLM extra financiële steun zou kunnen krijgen als dat nodig is.