De digitale munt ethereum heeft zaterdag een recordwaarde van 2.144 dollar (1.822 euro) aangetikt. De op bitcoin na grootste cryptomunt is bijna drie keer zoveel waard als aan het begin van het jaar. Afgelopen maand bereikte bitcoin ook al een recordhoogte.

De oorzaak van de stijging is volgens kenners mogelijk een aankondiging van Visa. De creditcardmaatschappij maakte eerder deze week bekend dat het gebruik gaat maken van de blockchaintechnologie van ethereum.

Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de bekende Amerikaanse ondernemer en investeerder Mark Cuban liet weten in het bezit van ethereum te zijn. De miljardair is onder meer eigenaar van basketbalclub Dallas Mavericks.

Eind februari was ethereum voor het eerst meer dan 2.000 dollar waard. Vervolgens zakte de koers wat in. Precies een jaar geleden was de cryptomunt nog 140 dollar waard.

Volgens CoinMarketCap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, is de totale marktwaarde van ethereum inmiddels ruim 240 miljard dollar. De marktwaarde van Bitcoin is meer dan 1.100 miljard dollar.