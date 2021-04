De laatste schepen die de afgelopen dagen moesten wachten op hun doortocht via het Suezkanaal, zullen hun reis zaterdag voortzetten. Dat meldt de Suezkanaal Autoriteit (SCA). Zaterdag zullen 85 schepen van het kanaal gebruikmaken, waaronder de 61 vaartuigen die nog in de rij lagen.

Met het vertrek van de 61 schepen moeten de laatste plooien in de internationale logistieke keten gladgestreken worden. Ongeveer 10 procent van de wereldhandel wordt vervoerd door het Suezkanaal, een cruciale route voor de handel tussen China en Europa.

Het scheepsverkeer door het Suezkanaal kwam op 23 maart stil te liggen doordat het 400 meter lange containerschip Ever Given aan de grond was gelopen. Hierdoor moesten uiteindelijk 422 vaartuigen wachten op hun doortocht. Dit resulteert naar verwachting in een schadepost van minimaal 1 miljard dollar (850 miljoen euro) schade, zo liet de SCA eerder weten.

Vrijdagavond maakte SCA-voorzitter Osama Rabie bekend dat de kanaalautoriteit eerder deze week een onderzoek is gestart naar de oorzaak van het vastlopen van de Ever Given. Mogelijke oorzaken zijn tot dusver gezocht in de harde wind en in een menselijke fout. Rabie verwacht de resultaten van het onderzoek op korte termijn bekend te maken.