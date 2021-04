Er kwamen vorig jaar in Nederland 24.400 huizen bij waar verkopers 1 miljoen euro of meer voor vragen. Dat is een stijging van 40 procent en de grootste stijging ooit in een jaar tijd, zegt dataverzamelaar Calcasa. Er staan nu 84.400 woningen in ons land die meer dan 1 miljoen waard zijn. De stijging is het sterkst buiten de Randstad.

De niet-aflatende stijging van de huizenprijzen speelt een grote rol in deze stijging. Tussen 2013 en 2020 steeg de gemiddelde huizenprijs 60 procent en in 2020 alleen al kwam er 10 procent bij. Dat heeft als logisch gevolg dat ook meer woningen boven de 1 miljoen euro uitkwamen. Bijna 2 procent van de woningen is nu een zogenoemde miljoenenwoning.

Het aantal miljoenenwoningen stijgt ook al zeven jaar op rij. In 2013 stonden er nog maar 14.360 miljoenenwoningen in Nederland, ondertussen staat dat aantal dus op 84.400.

In de vier grote steden zijn twee verschillende patronen zichtbaar. In Amsterdam was de stijging met 20 procent relatief klein, terwijl er in Den Haag en Utrecht 50 procent meer miljoenenwoningen bij kwamen. Buiten de Randstad is de stijging echter het sterkst. In Tilburg en Eindhoven groeide het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro in een jaar tijd met 70 procent, in Zwolle was dat 92 procent.

In Leeuwarden en Lelystad was er zelfs een verdubbeling, maar daar lag het aantal miljoenenwoningen sowieso al laag, waardoor het beeld wat vertekend is.

In Amsterdam staan de meeste miljoenenwoningen

Amsterdam is wel nog steeds de stad met de meeste miljoenenwoningen. In de hoofdstad zijn veertienduizend woningen, oftewel een op de tien, meer dan 1 miljoen euro waard. De straat met de meeste miljoenenwoningen is de Cannenburg in de Amsterdamse wijk Buitenveldert, waar je voor 96 procent van de huizen 1 miljoen of meer betaalt. De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt daar boven 7.200 euro.

Die prijs per vierkante meter is over het hele land toegenomen en lag nog nooit zo hoog. Gemiddeld betaal je nu 6.220 euro per vierkante meter, wat betekent dat je voor 1 miljoen euro gemiddeld 180 vierkante meter krijgt. In Amsterdam is de oppervlakte voor die prijs het kleinst: 120 vierkante meter. Dat is niet veel groter dan een gewoon rijtjeshuis.