De verkoop van elektrische auto's is het afgelopen kwartaal ingezakt. Er wnrden 4.545 volledig elektrische auto's geregistreerd. Dat is 48 procent minder dan tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar, meldt de nieuwszender BNR op basis van cijfers van de autovereniging RAI.

Ook het marktaaandeel van elektrische auto's daalde fors en komt op 5,6 procent terecht. In dezelfde periode een jaar geleden namen elektrische voertuigen nog 8,5 procent van de Nederlandse automarkt in.

Volgens de RAI is een van de oorzaken van de scherpe daling de aanpassing van de bijtellingsregels voor elektrische bedrijfswagens. Wie zijn bedrijfsauto meer dan 500 kilometer per jaar voor privézaken gebruikt, wordt daarop belast. Daarvoor wordt er een fictief bedrag bij het loon bijgeteld dat op dezelfde manier belast wordt als het echte loon.

In 2020 was dat bedrag nog 8 procent van de catalogusprijs van de auto, dit jaar is dat 12 procent. Daardoor hebben meer mensen zich nog in 2020 een elektrische auto aangeschaft.

Consumenten verwachten goedkopere modellen

Maar daarnaast denkt volgens de RAI een deel van de consumenten dat er binnenkort goedkopere modellen op de markt gaan komen en wachten ze dus nog even met de aanschaf van een elektrische auto. Bovendien krijgen particulieren geen subsidies meer voor de aanschaf van een elektrische wagen.

Plug-inhybrides kenden daarentegen meer dan een verdubbeling in de verkoop. Er werden 7.705 deels elektrische auto's verkocht, wat 134,5 procent meer is dan een jaar geleden. Hybrides beslaan nu 9,5 procent van de automarkt in ons land.