Struinen langs bankstellen, tafels en dekbedden of lunchen in het restaurant; voor velen is een bezoek aan IKEA op Tweede Paasdag bijna een traditie. Ook een trip naar het tuincentrum is op deze dag, zo aan het begin van het tuinseizoen, voor menig Nederlander iets om naar uit te kijken. Velen zullen echter andere plannen moeten maken, want de beschikbare plekken bij IKEA zijn volgeboekt en funshoppen tussen de plantjes zit er ook niet in.

Vorig jaar met Pasen was de coronacrisis al uitgebroken en was de gedachte dat een jaar later de wereld wel weer normaal zou zijn. Niets is minder waar. Horecabedrijven zijn dicht, vakanties naar verre oorden zitten er niet in en door het verwachte slechte weer is een trip naar het strand of een fietstocht nauwelijks een optie. Tweede Paasdag had daarom een geweldige dag kunnen zijn voor meubelboulevards en tuincentra.

Maar een bezoek is nu alleen mogelijk op afspraak en bovendien mogen er niet meer dan vijftig bezoekers tegelijkertijd in de winkel, zelfs bij de IKEA's, die tot de grootste winkels van Nederland behoren. En bij de Zweedse woonwinkel zijn alle plekken al opgevuld. "Voor Tweede Paasdag zijn we volledig volgeboekt", zegt een woordvoerder.

Toch zal er van drukte bij IKEA geen sprake zijn. "Normaal gesproken zijn er enkele duizenden bezoekers per dag per winkel en op Tweede Paasdag nog eens 20 procent extra. Maar nu zullen er, ook met Pasen, slechts enkele honderden per dag zijn."

Tijdens feestdagen komen normaliter vooral funshoppers, bijvoorbeeld gezinnen of vrienden, naar IKEA. Zij maken dan extra vaak gebruik van het restaurant en beschouwen het als een uitstapje.

"Maar dat is nu anders. Mensen mogen maximaal 45 minuten blijven en je ziet dat klanten heel effectief gebruikmaken van de tijd die ze bij ons hebben. Ze komen heel gericht om dingen te kopen. Anderen komen juist om zich te oriënteren, bijvoorbeeld als ze een nieuwe keuken willen."

Tuinseizoen gestart, maar tuincentra profiteren daar niet van

Terwijl in deze lastige tijden IKEA in ieder geval nog veel animo ziet voor winkelen op afspraak, ziet het er voor een andere populaire paasdagbesteding nog wat slechter uit. De tuincentra zien dat klanten lang niet alle mogelijkheden om te winkelen benutten. En het komt regelmatig voor dat bezoekers wel een afspraak plannen, maar niet op komen dagen.

"Dat is extra lastig. Je richt je winkel toch in op die klanten", zegt directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland, een belangenvereniging voor tuincentra. Wat het extra wrang maakt, is dat Pasen precies valt op een moment dat het tuinseizoen begint en velen dus met hun tuin aan de gang willen.

"Tweede Paasdag, maar ook andere feestdagen, zijn echt momenten waarop mensen voor de fun naar een tuincentrum gaan. Normaal gesproken nemen mensen een kopje koffie en een broodje. Tuincentra hebben ook speelhoeken voor kinderen en organiseren workshops. Maar daar is nu helemaal geen sprake van. Je ziet dat klanten nu echt komen met een boodschappenlijstje. Het funshoppen is weg."