Klanten die bij de eerder deze week failliet verklaarde webwinkel Kijkshop.nl nog een bestelling hadden openstaan, krijgen hun geld waarschijnlijk niet terug. Het bedrijf laat op zijn site weten dat bestelde goederen niet meer geleverd worden en dat betalingen vermoedelijk niet worden teruggestort. "Op dit moment is er in het geheel geen geld meer", aldus Kijkshop.nl.

"Als u geld terugkrijgt, dan duurt dat in ieder geval nog zeker een jaar en mogelijk veel langer", aldus de webwinkel. Kijkshop.nl biedt gedupeerde consumenten via een link op de site wel de mogelijkheid om een vordering in te dienen.

Vakblad RetailNews meldde als eerste dat Kijkshop.nl de klanten in de kou laat staan. Volgens curator Martijn Hoving zijn er duizenden gedupeerden. "De schattingen lopen uiteen van vierduizend tot vijfduizend", zo laat hij aan het vakmedium weten.

Kijkshop.nl werd eerder deze week failliet verklaard. Het bedrijf liet onlangs al weten vanwege de "onstuimige groei" van vorig jaar niet meer in staat te zijn om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De webshop kampte met financiële problemen en er waren veel klachten over de leveringen. De onderneming was eerder deze maand nog wel met enkele partijen in gesprek om tot een oplossing te komen.

Kijkshop keerde eind 2019 terug als webshop. De fysieke keten was begin 2018 op de fles gegaan. Eigenaar Konrad van den Bosch kocht de naam Kijkshop na de sluiting van de laatste winkels en kwam terug met een webwinkel. Die is eerder deze week dus ook failliet gegaan.