Corendon stopt voorlopig met het aanbieden van reizen naar Curaçao, meldt de reisorganisatie vrijdag. Door het grote aantal nieuwe besmettingen op het eiland is de zorg onder druk komen te staan. Reissectorgenoot TUI laat weten nog wel naar Curaçao te vliegen.

"We staan via de reisleiding in contact met iedereen die daar zit om te overleggen wat de mogelijkheden voor terugkeer zijn", meldt Corendon. De reisorganisatie, die met KLM vliegt, laat weten dat er nog enkele reizigers op Curaçao zitten. Als zij weg willen, kunnen ze met Corendon contact opnemen. Dan gaat de reisorganisatie de terugkeer regelen, zegt de woordvoerder. Tot en met 15 mei zal Corendon geen reizen naar Curaçao aanbieden.

Topman Steven van der Heijden spreekt van een "bijzondere situatie", die niets te maken heeft met het reisadvies dat al op oranje stond. Op 15 mei loopt het negatieve reisadvies van de Nederlandse overheid af. Volgens Van der Heijden stelt KLM zich daarnaast "uitermate soepel" op. "We kunnen vluchten gratis voor onze klanten omzetten."

Volgens de organisator hadden nog enkele tientallen reizigers een reis gepland naar het eiland. Dat waren mensen die al lang geleden een reis hadden geboekt en toch besloten hebben om te gaan, aldus de topman.

TUI voert alleen noodzakelijke vluchten uit

TUI liet vrijdagochtend weten wel naar het eiland te blijven vliegen, maar benadrukte alleen noodzakelijke vluchten uit te voeren. Bovendien zitten die niet vol, aldus een woordvoerder. Vakantiereizen biedt het bedrijf niet aan. Het is volgens de woordvoerder nog onduidelijk of en hoeveel mensen met TUI willen terugvliegen, omdat het op Curaçao nog nacht is.

De reisorganisatie zegt de reizigers te informeren over de situatie op het eiland. "Als ze willen omboeken of eerder terug willen, kunnen mensen dat aan ons kantoor ter plaatse vragen. We gaan daar coulant mee om. Wel gelden de normale annuleringsvoorwaarden. Mensen die geboekt hebben, wisten al dat het eiland een oranje reisadvies had", aldus de woordvoerder.

TUI laat weten geen vouchers meer uit te geven, omdat deze niet meer gedekt worden door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

KLM houdt situatie in de gaten

Eerder riep de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vakantiegangers, studenten en stagiairs al op het eiland vanwege het grote aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te verlaten. Enkele duizenden mensen zouden tot deze categorieën behoren.

De oproep geldt in ieder geval tot 15 april. Reizigers die het eiland verlaten, moeten voor vertrek worden getest. In Nederland moeten ze in thuisquarantaine.

KLM laat verder weten de lokale situatie nauwlettend in de gaten te houden. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om te spreken van een stijging in reizigersvragen over boekingen en omboekingen. KLM zegt voldoende capaciteit en flexibiliteit te hebben om een verhoogd aantal vluchten vanaf het eiland op te vangen. Reizigers die een positieve coronatestuitslag hebben, mogen niet vliegen met KLM.