Het duurde zes dagen om het in het Suezkanaal vastgelopen schip weer los te krijgen, maar het afwikkelen van de schade kan jaren in beslag nemen. Dat is een ingewikkelde juridische puzzel met veel belanghebbenden, zeggen advocaten tegen NU.nl.

Vrachtmaatschappijen, verzekeraars en overheidsinstanties zijn slechts een paar van de belanghebbenden die schade hebben geleden door de blokkade van het Suezkanaal. En die schade is groot. De voorzitter van de Suezkanaal Autoriteit gaat uit van 1 miljard dollar (850 miljoen euro) schade.

In eerste instantie zullen de betrokken partijen waarschijnlijk aankloppen bij de eigenaar van het containerschip Ever Given, zegt maritiem advocaat Julian van de Velde van Smallegange Advocaten."Deze partijen zijn mogelijk verzekerd voor hun geleden schade en kunnen daarvoor dekking claimen bij hun verzekeraars. Als ze inderdaad gedekt zijn, zullen de verzekeraars daarna proberen de schade te verhalen op de Ever Given."

De eigenaar van de Ever Given hoeft waarschijnlijk niet zelf de portemonnee te trekken, want ook hij heeft een aansprakelijkheidsverzekering die de schade van andere partijen dekt. Voor die verzekeraar is het geen probleem om zo'n enorm bedrag aan schade te dekken, zegt maritiem advocaat Hein Kernkamp van Minerva Advocaten. "Bij risicovolle projecten schrijven vaak meerdere verzekeraars zich in op één polis. En die kunnen de schade vervolgens weer herverzekeren."

"Alle verzekeraars zijn gebonden aan wet- en regelgeving om er zeker van te zijn dat ze de risico's die ze lopen goed kunnen dragen", zegt Kernkamp. "En dat systeem werkt goed, want zelfs bij de aanslagen op de Twin Towers kon de verzekeraar die de kantoorgebouwen had verzekerd de schade vergoeden."

“Misschien was er wel sprake van overmacht. Als dat zo is, moeten schadelijdende partijen mogelijk de schade zelf dragen.” Julian van de Velde, maritiem advocaat

Maar het is geen gegeven dat de partijen die schade hebben geleden die ook vergoed krijgen. Ten eerste is het nog maar de vraag of de eigenaar van de Ever Given die schade moet vergoeden. Daarvoor is het van belang wat er precies is gebeurd. "We weten nog niet wat er fout is gegaan en of de eigenaar van het schip iets kan worden verweten. Misschien was er wel sprake van overmacht. Als dat zo is, moeten schadelijdende partijen mogelijk de schade zelf dragen", zegt Van de Velde.

En mocht de eigenaar van de Ever Given inderdaad aansprakelijk zijn, dan kan hij zijn aansprakelijkheid mogelijk beperken tot een bepaalde limiet. "De hoogte van die limiet is afhankelijk van de grootte van het schip. In Nederland kan de eigenaar zijn aansprakelijkheid mogelijk beperken tot ongeveer 100 miljoen euro", zegt Van de Velde. De eigenaar moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Als de rechtbank het verzoek toestaat, zal de verzekeraar van de Ever Given waarschijnlijk een fonds van 100 miljoen euro stellen. Bij dat fonds kunnen partijen die schade hebben geleden hun vorderingen indienen. Hun schade wordt dan naar rato vergoed.

Puzzel leggen kan nog jaren in beslag nemen

Daarnaast kan de eigenaar van de Ever Given ervoor kiezen om andere partijen te laten opdraaien voor een deel van de schade. "Als een vervoerder in een noodsituatie extra geld heeft moeten betalen om een lading goederen te bezorgen, kan hij dat bedrag verrekenen over de eigenaren van die goederen", zegt Kernkamp. "In dat geval zouden ondernemers met goederen aan boord dus de kosten dragen voor het vlot trekken van het schip."

Maar er is nog weinig bekend over wat er precies is gebeurd en hoe dit proces verder zal verlopen, benadrukt Kernkamp. "Iedereen is erg benieuwd naar wat er gaat komen, maar tot die tijd is het speculeren. Hier zal waarschijnlijk jarenlang over geprocedeerd worden."