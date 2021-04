Het Witte Huis plant een bijeenkomst met verschillende bedrijven om over het wereldwijde chiptekort te praten. De chipschaarste raakt vooral de productiecapaciteit van de autosector. Naast bedrijven uit de auto- en chipsector zijn ook ondernemingen uit de technologie- en de medischetechnologiesector uitgenodigd, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De geplande top laat zien dat de zorgen over het wereldwijde tekort aan chips toenemen. Door het tekort wordt de productiecapaciteit van autofabrikanten aangetast, maar kunnen consumenten dit ook merken door de beperkte levering van populaire producten als PlayStations en Xbox-consoles. Ook smartphoneproducenten als Apple en Samsung lopen tegen productieproblemen aan.

Bij de top, die naar verluidt op 12 april staat gepland, gaan de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en economisch adviseur Brian Deese van president Joe Biden in op de gevolgen van het wereldwijde chiptekort. Ook willen ze met leiders uit het bedrijfsleven bespreken hoe de wereld uit deze crisis kan komen. Onder meer bedrijven als elektronicamaker Samsung Electronics, autoproducent General Motors en chipbedrijf GlobalFoundries zijn uitgenodigd.

Het chiptekort is ontstaan doordat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar producten als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden. De auto-industrie wordt hard getroffen doordat die ten tijde van de eerste coronadip de productie afschaalde en chipbestellingen verlaagde. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zo veel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.

In het recent door Biden gepresenteerde infrastructuurplan ter waarde van 2 biljoen dollar is ook 50 miljard dollar uitgetrokken voor de Amerikaanse chipindustrie. Met dat geld moet onder meer productiecapaciteit in de Verenigde Staten worden opgebouwd. Onder meer de Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft al aangekondigd een chipfabriek in de VS te willen bouwen en ook chipmaker Intel wil fabrieken in de VS bouwen en uitbreiden.