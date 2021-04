De nieuwe lockdown in Frankrijk zal nadelige gevolgen hebben voor de economische groei van het land, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vrijdag. President Emmanuel Macron maakte woensdag bekend dat het land zaterdag voor de derde keer op slot gaat. Frankrijk behoort tot de EU-landen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie; de genomen maatregelen leidden vorig jaar dan ook tot een economische krimp van 8,8 procent.

Hoe groot de impact van de nieuwe lockdown van een maand zal zijn, is nog niet bekend. Le Maire zegt de komende dagen meer duidelijkheid te kunnen geven over de economische gevolgen. "De maatregelen zullen de economische groei in 2021 raken. We onderzoeken nog hoe groot de impact is en zullen in de komende dagen met een nieuwe evaluatie komen", aldus de Franse minister van Financiën.

Macron koos woensdag voor een nieuwe lockdown, vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen en alarmerende berichten uit de ziekenhuizen in en om Parijs. Daar liggen de intensivecareafdelingen overvol met coronapatiënten. De Franse president wees erop dat zijn land op weg is naar 100.000 coronadoden. "We raken de controle kwijt als we nu niet optreden", stelde hij.

Het coronavirus is bezig met een opmars op het Europese vasteland. Naast de coronamaatregelen in Frankrijk werden ook die in Duitsland verlengd. In België zette de overheid ook extra stappen om het virus te beteugelen, maar die maatregelen wankelen nu, nadat een rechter oordeelde dat alle Belgische coronaregels binnen dertig dagen geschrapt moesten worden.