De Amsterdamse AEX-index is donderdag op een nieuw recordniveau gesloten. De hoofdindex eindigde op 708,43 punten. Daarmee werd de oude hoogste slotstand van 701,56 punten van 4 september 2000 ruimschoots doorbroken. Dat record dateert nog uit de internethausse van begin deze eeuw.

De AEX hikte al even tegen het record aan. Woensdag tikte de beurs even de 704,25 punten aan, wat de hoogste tussenstand ooit was. Dat record werd donderdag alweer verbeterd met een nieuwe hoogste tussenstand van 710,95.

Donderdag werd dus ook de hoogste slotstand aller tijden bereikt. Dat betekent echter niet dat het met de economie ook goed gaat. 2020 was vanwege de coronacrisis een slecht jaar met een economische krimp van 3,7 procent.

Weliswaar wordt dit jaar herstel verwacht, maar daarmee komt de economie nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Ook is het de verwachting dat dit jaar de werkloosheid verder zal oplopen en meer bedrijven op de fles zullen gaan.