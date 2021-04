De familie Blokker verkoopt het volledige belang in winkelketen CASA aan een investeerder en aan het huidige management van de keten. Dat meldt de familie donderdag, zonder financiële details bekend te maken.

De transactie heeft geen gevolgen voor medewerkers van CASA in verschillende landen. Na de verkoop hoopt CASA zich meer op online verkopen te kunnen richten, iets waar de betrokken investeerder Globitas veel ervaring mee heeft.

CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. Onder de vleugels van Blokker maakte CASA de stap over de grens. In 2020 was het actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. In 2018 kwam de keten naar Nederland.

Vorig jaar investeerde Blokker nog een bedrag van 69,5 miljoen euro in CASA, om de verliezen die de keten maakte te dempen. CASA zegt afgelopen jaar te hebben kunnen afsluiten met een positief bedrijfsresultaat.