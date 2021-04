In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 21,5 procent minder personenauto's geregistreerd in Nederland, melden de autoverenigingen RAI, BOVAG en RDC. Ze verwachten wel dat de autoverkopen de komende maanden gaan aantrekken.

Het eerste kwartaal werd afgesloten met 80.885 nieuw geregistreerde auto's. In 2020 waren dat er 103.053 in de eerste drie maanden. Afgelopen maand werden er 24.186 auto's ingeschreven, 17,7 procent minder dan in maart vorig jaar. Dat was de eerste maand waarin de coronacrisis zichtbaar werd in de autobranche en ook toen gingen de registraties al fors onderuit naar 29.372.

Maar voor de rest van dit jaar zien de organisaties het iets zonniger in. Op het einde van het jaar zou het aantal registraties moeten uitkomen op 400.000 volgens de voorspellingen. Dat zouden er meer zijn dan de 365.051 registraties in 2020.

Het merk dat het vaakst geregistreerd werd de afgelopen periode was Volkswagen, zowel op kwartaal- als op maandbasis.