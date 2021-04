Een groep makelaars die actief zijn op de huizensite Funda hebben zich verenigd in de belangengroep FundaBelang en stappen naar de Ondernemingskamer vanwege het "wanbeleid" van meerderheidsaandeelhouder NVM. Ze vrezen dat de site op termijn zal worden weggeconcureerd als er niet snel wat verandert.

Alle makelaars in de belangengroep zijn zogenaamde certificaathouders van de site. Dat betekent dat zij een soort aandeel hebben, maar minder inspraak krijgen in het beleid. Samen vertegenwoordigen zij 570.000 certificaten. De groep probeerde al in dialoog te gaan met eigenaar Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), maar kreeg geen gehoor.

Hun grootste vrees is dat er binnenkort een nieuwe speler op de markt komt die naast huurhuizen ook andere diensten aanbied, zoals het vergelijken van hypotheken of belastingadvies. "Dat kan over een bank gaan die zijn diensten uitbreidt, maar ook bijvoorbeeld een andere makelaar die op het idee komt om een gelijkaardige site op te richten", zegt woordvoerder Harry van Dam.

Makelaars willen externe partner aantrekken

Funda is op dit moment nog de marktleider in Nederland met 43 miljoen bezoeken per maand, maar de certificaathouders denken dat dat weleens kan veranderen als de concurrentie groter wordt. Ze pleiten ervoor om een externe partner aan te trekken die de site kan begeleiden bij de uitbreiding van de diensten.

"Dat was al vanaf de oprichting van de site een optie, maar de NVM heeft daar nog niet naar gehandeld", klinkt het. "Het is onbegrijpelijk dat ze niet naar ons willen luisteren, want het gaat over de toekomst van de site. Je zou toch verwachten dat de eigenaar die ook wil veiligstellen."

FundaBelang stuurde donderdagochtend een verzoekschrift naar de Ondernemingskamer om "het wanbeleid van de NVM aan de kaak te stellen en terug te draaien". Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.