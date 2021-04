Pasen viel vorig jaar vrijwel helemaal in het water door de uitbraak van COVID-19. De bakkers halen dit jaar nog niet de paasomzetten van voor de coronacrisis, maar het gaat in ieder geval beter dan in 2020. Ambachtelijke bakkers zijn creatief met brunchpakketten en de grote bakkers zien meer vraag naar luxe en gezond, zoals een zuurdesemvloerbrood in plaats van een pistolet.

"Pasen is natuurlijk bij uitstek het moment van lekker ontbijten met de familie en brunches. De grote ontbijten kunnen nog niet, maar mensen zijn er wel aan toe om er wat moois van te maken. Het wordt allemaal wat luxer", zegt Wim Kannegieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

De gezamenlijke ontbijten bij de sportvereniging bijvoorbeeld zijn nog niet terug van weggeweest. "Het is dus nog geen halleluja." De ambachtelijke bakkers zien volgens brancheorganisatie Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) eveneens dat mensen het thuis extra gezellig willen maken.

"Met zowel het ontbijt als de brunch en lunch. We spelen daar met name op in met luxe broden en brunchpakketten", zegt Martijn Verkerk van NBOV. "Voor twee tot vier personen." Behalve brood en eieren, is ook chocolade onlosmakelijk verbonden met Pasen. "De paaseieren en paashazen in traditionele en hele moderne varianten zijn nog steeds heel erg in trek."

'Volkorenstol met amandelspijs, het mag wat kosten'

Voor de ambachtelijke bakkers heeft de coronacrisis tot meer klandizie geleid. Ze hebben met hun brood marktaandeel gewonnen ten opzichte van de supermarkt. Maar ook de ambachtelijke bakkers leveren normaliter aan de horeca. "Normaal gesproken is nu het terrassenseizoen begonnen en komen de toeristen. Die omzet mis je nu wel", constateert Verkerk.

Klanten bestellen bij 'de bakker op de hoek' steeds vaker online, ziet de NBOV. "En mensen zijn er vroeg bij dit jaar. Ze willen duidelijk drukte en wachtrijen buiten voorkomen." Mensen die hun broden bij de supermarkt halen, kiezen ook steeds vaker voor een gezonde variant, signaleert de NVB, waar de grote bakkerijen in verenigd zijn.

"Consumenten kiezen nu vaker voor de volkorenstol met amandelspijs bijvoorbeeld, of het zuurdesemvloerbrood in plaats van het pistoletje. Meer gericht op kwaliteit en dat mag ook wat kosten."