Veel mensen beseffen nog steeds niet dat ze met een betalend nummer bellen als ze via doorschakeldiensten worden doorverbonden met bijvoorbeeld de Belastingdienst of de GGD, ook al geven die nummers daar de nodige informatie over. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een enquête.

Doorschakeldiensten zijn nummers die meestal beginnen met 0900 en mensen tegen betaling doorverbinden naar gratis nummers van onder meer overheidsdiensten. Ze staan regelmatig bovenaan de Google-zoekresultaten, waardoor mensen dus sneller naar zo'n 0900-nummer zullen bellen als ze een bedrijf of organisatie proberen te bereiken. Dat kost hen ongeveer 1 euro per minuut.

Omdat de ACM regelmatig klachten kreeg over dat soort nummers, publiceerde ze in 2019 transparantierichtlijnen voor doorschakeldiensten, om misleiding te voorkomen. Zo moeten ze onder meer duidelijk maken wie ze zijn, dat ze doorverbinden en dat het tarief blijft doortikken.

Dat blijkt echter niet genoeg te helpen. 72 procent van de ondervraagde consumenten zegt niet altijd door te hebben dat hij of zij met een doorschakeldienst belt en 77 procent begrijpt ondanks de uitleg niet wat de kosten zijn. Na meer uitleg van de ACM over wat een doorschakeldienst is, zegt 83 procent daar geen gebruik van te willen maken. 5 procent zou dat wel doen.

Volgens de ACM boekten 55 doorschakeldiensten in 2020 een gezamenlijke omzet van 10 miljoen euro. De schade voor consumenten is dus heel groot, stelt de dienst vast.

De ACM gaat nu in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekijken of er verregaandere maatregelen genomen kunnen worden tegen de nummers. Een mogelijkheid is een aanpassing van het Nummerplan, dat bepaalt welke telefoonnummers voor welke diensten gebruikt mogen worden.