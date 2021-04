De inkoopmanagersindex Nevi PMI, die de productie in Nederlandse bedrijven meet, steeg in maart naar een recordniveau van 64,7 punten. Het is de sterkste groei sinds februari 2018 en de op een na grootste sinds het begin van de metingen, meldt de organisatie.

Zowel de inkoopactiviteiten als de materiaalvoorraad maakten de grootste stijging ooit mee, terwijl de voorraad eindproducten daalde. Ook het onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk steeg het sterkst sinds juli 2006.

De werkgelegenheid nam in de grootste mate toe sinds januari 2019 en zowel de inkoopprijs- als de verkoopprijsinflatie was het hoogst in tien jaar. 64,7 punten is de hoogste score ooit op de index. Ondanks de vele lockdowns nam het aantal nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland nog nooit zo snel toe.

Optimisme over het economisch herstel later dit jaar is volgens Nevi de oorzaak van de snelle groei, maar de organisatie maakt de kanttekening dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Zo zijn de levertijden nog nooit zo snel toegenomen. Door een gebrek aan containers zijn er tekorten van allerlei materialen ontstaan, zoals spaanplaat, plastic, fietsonderdelen en chips. Ook de inflatie liep op.

De data die Nevi verzamelde gaan maar tot 23 maart, de dag dat het containerschip Ever Given vastliep in het Suezkanaal en de wereldhandel een week lang deels stillag. De organisatie verwacht dat die gebeurtenis de levertijden en inkoopprijzen nog meer zal opdrijven in april. Ze denkt zelfs dat de prijzen boven het niveau van voor de coronacrisis zullen stijgen.

Tot slot waarschuwt Nevi ervoor dat ondernemers de productiestijgingen de komende maanden mogelijk niet kunnen aanhouden als de leveringsproblemen groter worden.