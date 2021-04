De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuwe, grotere versie van de Boeing 737 MAX goedgekeurd. De verwachting is dat Europa nu snel volgt. Het Ierse Ryanair heeft maar liefst 210 van deze toestellen besteld bij Boeing en wacht al zeven jaar op de eerste.

Ryanair, dat in Nederland op Schiphol, Eindhoven en Maastricht vliegt, liet vorige week al weten dat de toestellen zo goed als onderweg zijn. De 737 MAX heeft meer dan een jaar noodgedwongen aan de grond gestaan, nadat twee vliegtuigen van dit type kort na elkaar neerstortten.

Daarna moest Boeing diverse aanpassingen aan het toestel doen, zodat er weer mee gevlogen mocht worden. Ook worden piloten opnieuw getraind.

In deze laatste variant van het toestel, de 737 MAX 8200, zijn alle wijzigingen die ook aan de eerdere modellen gedaan moesten worden, nu doorgevoerd. Ryanair bestelde het eerste toestel in 2014. Topman Michael O'Leary is vanaf het begin fan van het vliegtuig, omdat het veel mensen kan vervoeren.

Daarnaast is het toestel heel zuinig in gebruik; dus per passagier kan meer geld worden verdiend. Omdat deze variant groter is, zit er een extra deur in. Er kunnen maximaal 210 passagiers mee, Ryanair zet er 197 stoelen in.

De vliegmaatschappij denkt de eerste vliegtuigen na zeven jaar wachten, deze maand in ontvangst te nemen.