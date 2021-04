De kinderbedjes van vijf van de twintig merken die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht, hebben ernstige tekortkomingen. Bij nog drie andere merken werden ook problemen vastgesteld, maar die zijn minder groot, meldt de organisatie donderdag. De NVWA verbiedt de verkoop van de bedjes van de acht betreffende merken.

De bedjes van de merken Bopita, Quax, Schardt, Stapelgoed en Viking Choice hadden ernstige tekortkomingen. Bij Interchild, Klups Meble Dzieciece en Treppy waren de veiligheidsrisico's minder groot, maar ook aanwezig. Het gaat telkens om één type bed per merk, de precieze modellen staan op de NVWA-website.

De belangrijkste problemen zijn de afstand tussen de latten in de bodem en de stabiliteit van het bed. Bij de eerste vier merken is er te veel ruimte tussen de latten, waardoor een kind bekneld kan raken en kan verstikken. Het bed van Viking Choice is niet stabiel genoeg, waardoor het kan omvallen. De NVWA heeft de verkoop verboden en vraagt iedereen die al een van deze bedjes gebruikt om ze terug naar de winkel te brengen.

Bij de andere drie merken gaat het vooral om de hoogte van de zijkant. Die is soms te laag, waardoor het kind er eventueel overheen kan klimmen. Ook zijn er plekken waar kleding of fopspenen in verstrikt kunnen raken. Ook hiervan is de verkoop verboden, maar de organisatie laat mensen die de bedjes al hebben, kiezen of ze ze blijven gebruiken.

De NVWA onderwerpt regelmatig een selectie van kinderbedden aan een inspectie. Ze noemt "de veiligheid van kwetsbare groepen als baby's en peuters een prioriteit". Het controleorgaan heeft de bedrijven met ernstige tekortkomingen een boete opgelegd en heeft de Europese Commissie ingelicht over de problemen. In 2022 komt er vervolgonderzoek naar de veiligheid van kinderbedden op de Nederlandse markt.