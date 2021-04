Bedrijven zijn de laatste maanden voorzichtiger geworden met het aanvragen van ontslag voor personeelsleden. In februari was zelfs sprake van het kleinste aantal ontslagaanvragen (1.602) sinds de uitbraak van de pandemie. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

In juni, oktober en november was het aantal aanvragen juist buitengewoon groot. De slechtste maand was oktober, toen werkgevers in totaal 4.681 vaste medewerkers wilden ontslaan. Niet toevallig was dat de maand waarin strengere contactbeperkende maatregelen werden ingevoerd. Zo moesten bijvoorbeeld cafés en restaurants dicht. Ook was er een piek in de maand juni, toen er voor 4.470 personeelsleden ontslag werd aangevraagd.

Vanaf december is een duidelijke afname te zien, waarbij februari 2021 het kleinste aantal aanvragen kende sinds maart 2020, de maand waarin de pandemie in Nederland startte.

Overigens gaat het bij alle cijfers om ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen. Andere ontslagen, bijvoorbeeld vanwege ongewenst gedrag, zitten niet in deze cijfers.

Dat bedrijven minder personeel willen ontslaan, komt volgens UWV-econoom Rob Witjes onder meer doordat werkgevers voorzichtig zijn geworden. "Ze willen dit soort beslissingen voor zich uit schuiven. Het was afgelopen jaren door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk om personeel te vinden. Werkgevers weten dat nog. Dan wil je niet meteen afscheid nemen van personeel", legt Witjes uit. Ook het coronasteunpakket van het kabinet zorgt voor minder ontslagen, denkt hij.

Aantal aanvragen dubbel zo hoog als voor corona

Mede door de hoge pieken in het voor- en najaar was het aantal ontslagaanvragen met 28.327 vorig jaar ruim tweemaal zo groot als in precoronajaar 2019, toen de teller bleef steken op 13.314. Onder meer de industrie en de handel kregen vorig jaar harde klappen.

Mede doordat het vakantieverkeer zeer sterk terugliep, waren er relatief veel ontslagen in de regio Amsterdam, waar ook Schiphol toe behoort. Ook de regio Rijnmond had het zwaar te verduren. Daar stond tegenover dat het banenverlies in de regio Groningen beperkt bleef en de werkgelegenheid in Gorinchem en omgeving zelfs steeg.

Dat kwam doordat belangrijke sectoren in deze gebieden minder last hadden van de crisis. Zo vormen onderwijs en zorg in de regio Groningen een relatief groot deel van de arbeidsmarkt, terwijl Gorinchem veel bouw- en transportbedrijven kent.

Hoewel de werkloosheid afgelopen jaar is gestegen, verwachten werkgevers toch dat ze moeite hebben om sommige vacatures te vervullen, blijkt uit een peiling van het UWV. Met name IT'ers, zorgmedewerkers en technisch personeel zullen volgens hen ook in 2021 moeilijk te vinden zijn. Naar kassamedewerkers, administratieve krachten en werknemers voor evenementen zal minder vraag zijn, denken ze.