Elektronicaketens MediaMarkt en Saturn schrappen tot wel duizend banen in Duitsland. De banen verdwijnen tussen nu en het najaar van 2022. Daarnaast sluiten de twee winkelketens, die beide onder moederbedrijf Ceconomy vallen, 13 van de 419 vestigingen in Duitsland. Dat staat in een brief die persbureau DPA heeft ingezien.

MediaMarkt en Saturn kondigden in de zomer van 2020 al aan fors in het personeelsbestand te snijden om kosten te besparen. Mogelijk verdwijnen door de reorganisatie 3.500 van de ruim 47.000 banen bij het concern. Wat de gevolgen voor de circa 4.500 werknemers in Nederland zullen zijn, kon een woordvoerder niet direct aangeven.

Onlineverkoop is voor MediaMarkt en Saturn steeds belangrijker geworden, zo melden ze in de brief aan hun personeel. Die verschuiving is door de coronapandemie alleen maar versneld, waardoor fysieke filialen aan belang inboeten voor het Duitse retailbedrijf.

Door de steeds hevigere concurrentie van webwinkels als Amazon boekte Ceconomy al voor de coronacrisis minder goede resultaten. Winkelsluitingen als gevolg van lockdowns zitten MediaMarkt en Saturn in meerdere Europese landen dwars. In april vorig jaar schoot de Duitse overheid Ceconomy te hulp met kredietgaranties op leningen van 1,7 miljard euro.