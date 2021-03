Kledingketen H&M heeft in de afgelopen maanden 11 van de ruim 130 winkels in Nederland gesloten. Dat blijkt uit een overzicht dat het bedrijf woensdag publiceerde. Na de Verenigde Staten is Nederland het land waar de meeste winkels dichtgingen.

Vorig jaar werd al duidelijk dat H&M het aantal winkels wereldwijd wilde terugschroeven. Er moesten er 350 dicht, terwijl er ook 100 nieuwe bij zouden komen. Welke gevolgen dit voor Nederland zou hebben, was toen nog niet duidelijk.

Nu blijkt dat het van oorsprong Zweedse bedrijf de deuren van elf Nederlandse winkels definitief heeft gesloten. Daar staat tegenover dat er twee nieuwe bij zijn gekomen. Wereldwijd heeft het concern de afgelopen tijd 84 vestigingen gesloten en zijn er 15 geopend. H&M heeft veel winkels onder eigen naam, maar heeft ook de merken Arket, COS, Monki en Weekday.

De kledingketen heeft momenteel veel last van lockdownmaatregelen die regeringen wereldwijd hebben ingevoerd. Het bedrijf leed het afgelopen kwartaal, dat bij H&M loopt van begin december tot eind februari, een bruto verlies van 1,4 miljard Zweedse kroon (137 miljoen euro). H&M verwacht dat het in de rest van het jaar beter zal gaan.

Hoe goed het daadwerkelijk zal gaan, hangt mede af van ontwikkelingen in China. H&M ligt daar onder vuur vanwege een verklaring dat het geen katoen uit de Chinese regio Xinjiang zal gebruiken, omdat daar de plaatselijke Oeigoerse bevolking zwaar wordt onderdrukt en in de katoenindustrie te werk wordt gesteld door de Chinese overheid.

Die verklaring zorgde voor woede onder de Chinese bevolking, waarvan een deel heeft besloten om de kledingketen te boycotten voor deze uitspraken. H&M meldt woensdag dat het van plan is om het vertrouwen van de Chinezen terug te winnen.

"We geloven dat we door samen te werken met belanghebbenden en partners, stappen kunnen nemen om gezamenlijk de mode-industrie te ontwikkelen en klanten te bedienen op een respectvolle manier", aldus het bedrijf in een statement.

Gemeten naar het aantal winkels is China de derde grootste markt voor het Zweedse bedrijf, na respectievelijk de Verenigde Staten en Duitsland.