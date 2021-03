De uitbater van hogesnelheidstreinen Thalys boekte in 2020 70 procent minder omzet dan een jaar eerder. Daardoor moet het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis een beroep op leningen doen en staat de fusie met concurrent Eurostar op de helling.

Om de omzetdaling binnen de perken te houden, voerde Thalys twee maatregelen door. Zo reed sinds maart maar 60 procent van de treinen die normaal gesproken worden ingezet en werd er extra bezuinigd.

Wel konden volgens CEO Bertrand Gosselin bijna alle werknemers aan boord blijven. In totaal werd met die maatregelen bijna 150 miljoen euro bespaard.

Desondanks leed het bedrijf een verlies van 78,50 miljoen euro. De omzet daalde vorig jaar met 70 procent naar 165,60 miljoen euro. Thalys heeft nog genoeg in kas om het tot april uit te zingen, maar vanaf dat moment zal het bedrijf geld van banken moeten lenen om niet om te vallen.

'Ernstigste crisis uit onze geschiedenis'

"De pandemie die we doormaken, is de ernstigste crisis in onze geschiedenis. Al meer dan een jaar moeten reizigers en uiteraard de mensen in ons bedrijf door de reisbeperkingen een hoge tol betalen. Ook in 2021 lijden we nog verlies en moeten we een beroep doen op externe financiering", zegt Gosselin. Het bedrijf zou nu met banken gesprekken voeren over 100 miljoen euro aan extern geld.

De geplande fusie met Eurostar, de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Londen, loopt vertraging op. Die zou eigenlijk dit jaar afgerond worden, maar de coronapandemie haalt een streep door die plannen.

Wanneer de samensmelting van Thalys en Eurostar wel zal plaatsvinden, is nog onduidelijk. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF kondigde de fusieplannen al in 2019 aan. De Fransen hebben in beide bedrijven een meerderheidsbelang.

Aan het begin van de coronacrisis werden de plannen al op pauze gezet. In de herfst van vorig jaar zijn de gesprekken hierover weer opgestart.