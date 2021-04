Al ruim een jaar zitten we door de coronacrisis voornamelijk thuis. En dat heeft flinke gevolgen voor de uitgaven die we doen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die NU.nl analyseerde. In het afgelopen jaar gaven we meer geld uit aan spullen om onszelf binnenshuis mee te vermaken en vonden we het minder belangrijk om er representatief uit te zien.

Dat er door de coronacrisis in het afgelopen jaar minder te doen was, is goed te zien aan onze uitgaven. Sinds het begin van de crisis in maart 2020 ligt de binnenlandse consumptie namelijk onder die van een jaar eerder. In de zomer was er weliswaar een kleine verbetering te zien, maar gaven we alsnog minder uit dan een jaar eerder.

Binnenlandse consumptie in 2020

Wie wat beter naar de cijfers kijkt, ziet meteen in welke hoek de grootste klappen vielen: de diensten. "Daar valt van alles onder", zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. "De horeca, recreatie en cultuur, maar ook pretparken en vervoersdiensten. We reisden veel minder met het openbaar vervoer en ook het gebruik van taxi's klapte in. En we gingen veel minder met vakantie, daar vielen de grootste klappen."

Uitgaven aan diensten in 2020

Ook met de verkoop van kleding, textiel en schoenen ging het in het afgelopen jaar allesbehalve goed. "Omdat we met z'n allen thuiszitten, hebben we geen net jasje of blouse meer nodig", zegt Dirk Mulder, retailspecialist van ING. "We zitten met z'n allen in dat ene T-shirt met die slobberbroek achter de laptop."

Uitgaven aan kleding, textiel en schoenen in 2020

Maar er zijn volgens hem meer redenen waarom het slecht ging met de verkoop van kleding. Het ligt voor de hand dat de lockdowns ervoor zorgden dat we minder naar de winkelstraat gingen, maar ook daarbuiten winkelden we minder. "In de zomer was er sprake van voorzichtig herstel, maar in september zag je die omzet in elkaar zakken", zegt Mulder. "Ik vermoed dat dat te maken heeft met het lekkere weer. Het was een extreem mooie maand en dan zijn mensen minder bezig met winkelen."

Daarnaast staan de uitgaven aan kleding en schoenen al langere tijd onder druk. "We geven relatief steeds meer uit aan andere zaken, zoals gadgets, vakanties, belevenissen, festivals en elektronica. We shoppen steeds meer via internet en daar word je toch minder snel verleid tot een aankoop dan in de winkel. Consumenten winkelen wat doelgerichter", zegt Mulder.

Hij denkt niet dat de sector zich na de coronacrisis weer volledig zal herstellen. Deels komt dat doordat de vraag verandert. "Mensen zijn toch wat bewuster bezig met duurzaamheid, fast fashion gaan we steeds minder zien. En het thuiswerken blijft ook nog wel even, dus dat blijft impact hebben op onze behoefte aan kleding."

Veel gameconsoles en nieuwe spullen voor in huis

De coronacrisis kende wel twee grote winnaars: verkopers van elektrische apparaten en verkopers van spullen voor in huis, zoals de bouwmarkten die in de maanden voordat ze dicht moesten ontzettend veel klanten over de vloer hadden.

Dat laatste zag Remko Rijnders, de Nederlandse topman van MediaMarkt, ook in zijn winkels. "Je ziet dat mensen meer spullen voor in en rondom hun huis gaan kopen als onzekerheid toeslaat", zegt hij. "Dat merkten we bij onze verkoop van bijvoorbeeld witgoed sterk. Maar mensen zochten tijdens de coronacrisis ook veel naar comfort en vermaak voor in huis."

Doordat kinderen bijvoorbeeld niet meer naar de sportclubs mochten, waren gameconsoles niet meer aan te slepen. "Er is heel veel vraag, maar niet genoeg aanbod. Alles wat we binnenkrijgen, is binnen vijf minuten uitverkocht."

Uitgaven aan elektrische apparaten in 2020

Hoewel MediaMarkt gezien de coronacrisis in een van de betere sectoren zit, maakt Rijnders zich wel degelijk zorgen. "Online zijn we afgelopen jaar door het dak gegaan, we zijn op internet met dubbele cijfers gegroeid", vertelt hij. "Maar hoewel veilig winkelen in onze fysieke winkels mogelijk is, zijn er ook veel klanten richting Amazon en bol.com gegaan en die komen na de coronacrisis niet allemaal terug. Dat is echt jammer en dat zal zijn weerslag hebben op de hele winkelstraat."