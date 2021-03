De AEX, de Amsterdamse beursindex, tikte woensdag 703,37 punten aan en breekt daarmee het record van 703,18 punten uit 2000. De beursgraadmeter schurkte al een tijd tegen dat punt aan.

Hoewel de economie overal in het slop zit, is dat niet te merken op de beurs. De Amerikaanse beurzen breken het ene na het andere record en nu heeft ook de AEX een recordhoogte bereikt.

Eerder deze week kwam de Amsterdamse beurs al voor het eerst in twintig jaar op meer dan 700 punten uit. Door de vele steunmaatregelen naar aanleiding van de coronapandemie gaat er veel geld rond in de economie. Onder meer door de lage rente is beleggen in aandelen een van de weinige manieren om toch rendement te behalen.

Het vorige record dateert van 4 september 2000, toen de beurs op 701,56 punten sloot en de index tijdens de handel even op 703,18 punten stond. Dat was het hoogtepunt van de internethausse, waarbij veel bedrijven die iets met internet deden een flinke schare beleggers achter zich kregen. Na het uiteenspatten van die bubbel viel de index ver terug. In maart 2003 werd het dieptepunt van 218,44 punten bereikt.

Dat de AEX-index woensdag een nieuw record heeft bereikt, betekent niet dat het met de economie beter dan ooit gaat. 2020 was vanwege de coronacrisis een slecht jaar met een economische krimp van 3,7 procent. Weliswaar wordt dit jaar herstel verwacht, maar daarmee komt de economie nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Ook is het de verwachting dat dit jaar de werkloosheid verder zal oplopen en meer bedrijven op de fles zullen gaan.