33 winkels van Miss Etam en Steps zijn woensdag heropend, terwijl de kledingketens onlangs failliet verklaard zijn. Ze willen daarmee van hun voorraden afkomen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de vakwebsite RetailNews.

De website is weer in de lucht en klanten kunnen een afspraak maken om naar de winkel te komen. Of eigenaar Martijn Rozenboom ook echt een doorstart wil maken, wordt pas na de lockdown besloten.

Miss Etam en Steps werden vorige maand failliet verklaard na een lange doodsstrijd. Oorspronkelijk waren de winkels in handen van de Belgische modegroep FNG, maar die ging in augustus vorig jaar failliet. Rozenboom probeerde eerst het volledige bedrijf over te nemen, maar slaagde daar niet in en kreeg uiteindelijk de Nederlandse winkels.

Volgens hem hebben de lockdownmaatregelen ervoor gezorgd dat hij zijn oorspronkelijke plan met de winkels niet kon uitvoeren. Ook kwam zijn bedrijf NXT Fashion niet in aanmerking voor loonsteun (NOW), waardoor de lonen voor januari niet meer uitbetaald konden worden.

Dat dwong het bedrijf om surseance van betaling aan te vragen en dat leidde uiteindelijk tot een faillissement. Meer dan driehonderd werknemers verloren daarbij hun baan. Voor de genoemde heropening zijn uitzendkrachten ingeschakeld.