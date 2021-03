Vanaf dit najaar zijn er naar verwachting zo'n 35 bedrijven actief op de markt voor online gokken in Nederland. Dat bevestigt de Kansspelautoriteit woensdag na berichtgeving van de NOS. Vanaf donderdag kunnen gokbedrijven een vergunning aanvragen om online kansspelen aan te bieden.

De Kansspelautoriteit verwacht op basis van een "geredeneerde schatting" dat ongeveer veertig bedrijven een aanvraag zullen indienen. Waarschijnlijk worden niet al die aanvragen goedgekeurd, waardoor over een half jaar zo'n 35 gokbedrijven op de Nederlandse markt actief zullen zijn.

Dat zullen bedrijven en merken zijn als Holland Casino, TOTO, de Postcode Loterij, Fair Play Casino en Jack's Casino, meldt de NOS.

Die bedrijven moeten aan een hoop voorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen. Zo moeten ze verslavingen voorkomen en betrouwbaar zijn, moeten de spellen eerlijk zijn en moeten de bedrijven witwassen voorkomen.

Als ze de vergunning krijgen, valt er voor de bedrijven heel wat te halen op de markt van online gokken. Volgend jaar verdienen ze naar verwachting ongeveer 800 miljoen euro aan Nederlandse gokkers op internet. Dat is ongeveer het dubbele van wat in 2020 in Nederland met online gokken werd verdiend, toen dat in Nederland nog niet was toegestaan.

Het heeft niets met de coronacrisis te maken dat gokbedrijven zich nu in Nederland ook op internet kunnen richten. "Er is heel lang aan deze wet gewerkt", zegt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit tegen NU.nl. Oorspronkelijk was het plan om online gokken vanaf 2015 al toe te staan, maar het plan liep volgens hem "politieke vertraging" op.