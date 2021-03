Fastned, het Nederlandse bedrijf dat snellaadpalen in heel Europa plaatst, behaalde afgelopen jaar 37 procent meer omzet met het opladen van elektrische auto's dan het jaar ervoor. Die omzet steeg naar 6,3 miljoen euro, terwijl de totale omzet van het bedrijf op 6,9 miljoen euro uitkwam.

Hoewel mensen de auto afgelopen jaar minder gebruikten vanwege de coronacrisis en de lockdownmaatregelen, kan Fastned toch verbeterde cijfers voorleggen. De markt van elektrische auto's bleef het hele jaar goed presteren en dus moest er ook meer geladen worden.

In Nederland reden afgelopen jaar 173.000 elektrische auto's rond en 21 procent van de nieuw verkochte auto's waren volledig elektrisch. In Duitsland staat het aantal elektrische voertuigen op 309.000. Fastned verwacht dat er na de lockdownmaatregelen nog meer vraag naar zijn laadstations zal zijn. Daarom breidt het bedrijf verder uit en moderniseert het zijn huidige vestigingen.

Het opende in 2020 al zeventien nieuwe stations, waaronder zijn eerste locaties in België en Zwitserland. Het volledige netwerk is nu 131 stations rijk. Om die uitbreiding het komende jaar te versnellen, haalde Fastned vorige maand 150 miljoen euro op met de uitgifte van aandelencertificaten.

Het Nederlandse bedrijf boekte afgelopen jaar wel een nettoverlies van 12,4 miljoen euro, ongeveer evenveel als in 2019. Dat was onder meer een gevolg van stijgende kosten voor uitbreiding en uitbating van bestaande stations.