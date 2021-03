De Britse maaltijdbezorger Deliveroo stelt teleur in de eerste dag van zijn beursavontuur. Beleggers willen maar 2,73 pond (3,20 euro) per aandeel betalen, terwijl het bedrijf zijn aandelenprijs zelf had vastgelegd op 3,90 pond. De afgelopen dagen lieten enkele grote investeerders al weten niet in het bedrijf te willen beleggen, omdat ze zich zorgen maken over de werkomstandigheden van de koeriers.

De beursgang van Deliveroo zou normaal gezien de grootste beursgang in Londen ooit worden, maar door een aantal tegenslagen komt die net onder de lat uit. Het bedrijf haalde zo'n 1,5 miljard pond op, net iets minder dan de 1,88 miljard die het e-commercebedrijf The Hut in september ophaalde.

Twee grote Britse investeringsmaatschappijen, Aviva en Aberdeen Standard, zeiden vorige week al dat ze geen interesse meer hebben in het bedrijf door de manier waarop het zijn koeriers zou behandelen.

Deliveroo ligt al langer onder vuur voor de status die de koeriers krijgen. In Nederland loopt er nog een rechtszaak tegen het bedrijf omdat het de koeriers als zzp'ers classificeert. Daardoor krijgen ze minder sociale bescherming en vakbond FNV kan zich daar niet in vinden.

Het gerechtshof in Amsterdam gaf het FNV vorige maand gelijk in de zaak, omdat er volgens de rechter geen sprake is van zelfstandige arbeid als er een bepaald gezag wordt uitgeoefend en er een vast salaris wordt uitbetaald. Daarom zouden de koeriers aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst. Deliveroo gaat in beroep tegen die uitspraak.

Waardering komt fors lager uit

David Cumming, de investeringsbaas van Aviva, zei donderdag tegen het Britse Radio 4 dat er voor hem een combinatie van investeringsrisico en werkomstandigheden meespeelt om niet in Deliveroo te beleggen. "Het bedrijf zegt zelf dat een herwaardering van de koeriers een investeringsrisico is", aldus Cumming.

"Maar bedrijven zouden een heel groot verschil kunnen maken in het leven van het personeel als ze de werknemers gegarandeerde uren en een minimumloon gaven. Het wordt steeds belangrijker hoe bedrijven zich op sociaal vlak gedragen."

Aberdeen heeft gelijkaardige bezwaren. Dat die twee grote beleggers afhaakten, zette andere beleggers er duidelijk ook toe aan hun handen ervan af te houden. Waar Deliveroo oorspronkelijk op een beurswaarde van 12 miljard euro mikte, komt die nu op 9 miljard euro uit. Dat is trouwens wel nog steeds de hoogste waardering bij een beursgang in Londen.