Spelletjesmaker Hasbro neemt na Monopoly ook bordspel Levensweg onderhanden. Dat spel gaat al meer dan zestig jaar mee, maar wordt nu aangepast naar een meer inclusieve versie, zo laat Hasbro woensdag weten.

Het traditionele huwelijk maakt plaats voor 'alles kan en mag'. "Jouw gezin kan in deze nieuwe versie van Levensweg ook bestaan uit twee vaders, twee moeders of gewoon uit jezelf, terwijl je in je elektrische auto - die je hebt gekocht tijdens je midlifecrisis - over het bord scheurt."

De pinnetjes zijn niet meer alleen roze en blauw, maar ook groen, oranje, geel en paars. Hasbro maakte onlangs een update van Monopoly bekend, waarbij de Algemeen Fonds-kaarten een make-over krijgen. Zo kun je geen schoonheidswedstrijd meer winnen. De spelletjesmaker vindt dat niet meer van deze tijd.

Bij Levensweg kunnen voortaan ook kattenfilmpjes gemaakt worden, die uiteraard viral gaan, of je kunt een crowdfunding opzetten. Bordspel Levensweg zag in 1960 het levenslicht. Er is wel eens wat aan het spel veranderd, maar niet zo ingrijpend als nu.